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МИД Великобритании сообщил о гибели трех своих граждан на батискафе "Титан"

Европа Материалы 23 июня 2023 00:50 (UTC +04:00)
МИД Великобритании сообщил о гибели трех своих граждан на батискафе "Титан"

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БАКУ /Trend/ - Три гражданина Великобритании, которые находились на борту подводного аппарата "Титан", чьи обломки были обнаружены в Атлантическом океане, погибли.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"В ходе международной поисковой операции было подтверждено, что все пассажиры подводного аппарата погибли. Правительство Великобритании выражает свою поддержку пострадавшим семьям и выражает глубочайшие соболезнования", - написал он.

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