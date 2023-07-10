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Генсек НАТО обсудит с президентами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в альянс

Европа Материалы 10 июля 2023 01:43 (UTC +04:00)
Генсек НАТО обсудит с президентами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном с целью обсуждения возможности присоединения Швеции к НАТО, передает Trend.

Как заявил на прошлой неделе генсек НАТО, основной задачей является согласование всех вопросов к саммиту, однако нет гарантий успеха этой инициативы.

На прошлой неделе состоялась встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, в которой приняли участие министры иностранных дел, руководители разведывательных служб и советники по вопросам безопасности.

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