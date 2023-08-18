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Сийярто: Лидеры Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана посетят Венгрию в выходные

Европа Материалы 18 августа 2023 15:29 (UTC +04:00)
Сийярто: Лидеры Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана посетят Венгрию в выходные

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Президенты Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, а также представители Республики Сербская Босния и Герцеговина посетят Будапешт в выходные. Как передает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что в эти дни в столице Венгрии также будут присутствовать президент Республики Сербская Босния и Герцеговина Милорад Додик, представитель президиума Боснии и Герцеговины, а также бывшие премьер-министры Австрии, Словении и Чехии.

На встречах будет обсуждаться ряд важных тем, включая энергобезопасность, конфликт в Украине и борьбу с нелегальной миграцией.

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