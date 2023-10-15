БАКУ /Trend/ - Болгария вводит сбор на транзит российского газа, который проходит через ее территорию.

Согласно закону, опубликованному в официальном правительственном издании, импорт и транзит российского газа подлежат обложению сбором в размере 20 болгарских левов за 1 мегаватт-час, что эквивалентно приблизительно 111 долларам на тысячу кубических метров газа, передает Trend.

Этот сбор применяется к импорту и транзиту природного газа в газообразной форме, включая сжиженный природный газ (СПГ). Ответственность за уплату этого сбора несут компании, занимающиеся импортом газа и транспортировкой газа через территорию Болгарии.