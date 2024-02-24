ЕС откроет офис обороны и инноваций в Киеве

БАКУ /Trend/ - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС открыть "офис обороны и инноваций" в Киеве.

Как сообщает Trend, об этом она сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии, Италии и Канады Александером Де Кроо, Джорджей Мелони и Джастином Трюдо, которые находятся в украинской столице.

"Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности, например, будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели. Мы откроем офис обороны и инноваций", - отметила она.