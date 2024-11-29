Макрон впервые назвал убийство африканских солдат французской армией резней

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые признал резней убийство западноафриканских солдат французской армией в 1944 году.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на французские СМИ, об этом Э.Макрон заявил в письме, направленном властям Сенегала.

Отмечается, что этот шаг Макрона в преддверии 80-й годовщины убийства африканских солдат в Тиаруа, рыбацкой деревне, расположенной на окраине столицы Сенегала Дакара во время Второй мировой войны, связан с потерей Парижем влияния в бывших французских колониях в Западной Африке.

От 35 до 400 западноафриканских солдат, сражавшихся за армию Франции в 1940 году, были убиты французскими солдатами. Причиной их убийства стал мятеж 1 декабря 1944 года из-за невыплаченной зарплаты.

Западноафриканцы сражались во французской армии в составе подразделения под названием "Tirailleurs Senegalais" (Сенегальские стрелки), колониального пехотного корпуса. Историки считают, что в дни, предшествовавшие резне, возникли споры по поводу невыплаченной заработной платы, но 1 декабря французские войска собрали и расстреляли в основном невооруженных западноафриканских солдат.

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