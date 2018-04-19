Израиль нуждается в Западе, несмотря на рост антисемитизма

19 апреля 2018 17:14 (UTC+04:00)

Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что Израиль "как никогда нуждается в Западе", несмотря на рост антисемитских настроений в Европе, передает РИА Новости.

"Сейчас наступили трудные времена во многих точках по всему миру, возможно, на Ближнем Востоке особенно. Но сегодня мы также с тревогой смотрим на Европу, где фантом антисемитизма не просто поднимает голову, а отчетливо виден даже тем, кто предпочитает не замечать этого", — написал Ривлин в авторской статье для британской газеты Telegraph, опубликованной по случаю Дня независимости Израиля по еврейскому календарю.

По словам израильского президента, несмотря на такую тревожную тенденцию "Израиль нуждается в Западе так сильно, как никогда".

"Израиль не прекратит попытки достичь мира. Да, мы сделаем все, чтобы защитить себя. Возможно, нам придется строить стены, чтобы остановить террористов, или действовать с целью обеспечить безопасность наших граждан. Однако мы никогда не откажемся от мира", — заключил Ривлин.

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Azernews Newspaper
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