Израиль направит протест в ООН в связи со сбитым самолетом ВВС Сирии

Израиль в связи с инцидентом со сбитым сирийским самолетом направит протест миротворцам ООН, контролирующим режим разъединения на Голанских высотах (Силы ООН по наблюдению за разъединением, СООННР), сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую телерадиокорпорацию "Кан".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные выпустили две зенитные ракеты по принадлежащему ВВС Сирии самолету "Сухой", зашедшему в воздушное пространство страны из Сирии. Согласно сообщению пресс-службы, "самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 километра и был перехвачен".

"Израиль в связи с этим инцидентом готов направить протест СООННР", — говорится в сообщении телеканала.

СООННР присутствуют на Голанских высотах для поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и контроля за соблюдением соглашения о разъединении.

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