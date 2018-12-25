Бывший министр обороны Израиля объявил о создании новой партии

Через полтора года после сообщения о своем намерении вернуться на политическую арену на следующих выборах бывший министр обороны Израиля Моше Яалон объявил во вторник (25 декабря) о создании новой партии, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Об этом сообщает портал «Маарив» со ссылкой на первый предвыборный видеоклип Яалона в социальных сетях. Бывший министр, в частности, заявил:

«Я обещал и выполняю … Я начинаю работать как лидер партии с большим политическим потенциалом накануне предстоящих выборов, которые так важны для Израиля».

Яалон добавил: «Я создаю партию без каких-либо задних мыслей и личной выгоды, Я всегда был солдатом государства, и я призываю вас подержать меня, чтобы дать надежду Израилю».

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