Путин и Нетаньяху обсудили координацию между вооруженными силами в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение координации между вооруженными силами стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня я поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы поговорили о ситуации в Сирии и о последних событиях, мы договорились о продолжении координации по безопасности между армиями", - написал Нетаньяху в Twitter.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся по инициативе израильской стороны, в ходе него главы государств обсудили обстановку в Сирии с учетом намерения США вывести войска из страны.

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