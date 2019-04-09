В Израиле начались парламентские выборы

Участки для голосования открылись в 07:00 во вторник на парламентских выборах в Израиле. Для участия в них зарегистрированы 40 блоков и партий, однако рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25 % и проход в Кнессет (парламент) 21-го созыва, если верить социологам, смогут меньше 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним опросам общественного мнения, основными претендентами на победу на выборах являются партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем. На протяжении нескольких месяцев опросы прочили каждой из партий порядка трех десятков мест в Кнессете, лидер постоянно менялся, причем, в последние дни партия "Ликуд" отстала на несколько мандатов. Тем не менее опросы предсказывают, что Нетаньяху будет легче, чем Ганцу сформировать правительственную коалицию, которая сможет контролировать как минимум 61 из 120 мест в Кнессете.

Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 22:00, первые официальные данные по подсчету голосов ожидаются через несколько часов. На следующей неделе президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с представителями избранных в Кнессет партий поручит одному из депутатов сформировать правительственную коалицию. Кандидатом в премьер-министры, как правило, является лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако, сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но тем не менее он в состоянии сформировать устойчивую коалицию, контролирующую хотя бы минимальное большинство в 61 голос в парламенте.

По данным ЦИК, в Израиле на этих выборах смогут проголосовать 6,34 млн избирателей. По закону, это граждане страны старше 18 лет, находящиеся в день голосования в Израиле или за его пределами в официальных командировках. Всего на территории страны будут работать во вторник 10720 участков для голосования. В крупных городах они будут открыты с 07:00 до 22:00, в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах - с 08:00 до 20:00.

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