В Израиле министры одобрили расширение кабинета

20 мая 2019 10:11 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пожаловался, что его потенциальные партнеры по коалиции препятствуют прогрессу в переговорах, не отступая от своих требований, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

В то же время, министры в воскресенье одобрили решение расширить кабинет с 21 члена до ожидаемых 26-28. Эта мера отменила бы закон 2013 года, ограничивающий кабинет министров всего 18 министрами, который был временно изменен в 2015 году во время переговоров по коалиции. Получив одобрение правительства, мера теперь должна будет пройти три пленарных заседания Кнессета, прежде чем стать законом, первое из которых, как ожидается, состоится уже в понедельник.

На открытии заседания кабинета в Иерусалиме, Нетаниягу сказал: "Я надеюсь, что вскоре будет найден путь, чтобы свести партии с мертвой точки в переговорах, чтобы вместе мы могли создать сильное и стабильное правительство для Государства Израиль, которое будет продолжать вести страну к новым высотам", - сказал он.

Отмена лимита в 18 министров позволит премьер-министру раздавать министерские портфели, чтобы удовлетворить требования членов своей партии, которые могут упустить ключевые позиции, предоставленные партнерам по коалиции. Между тем Нетаниягу, как сообщается, рассматривает возможность формирования правительства, не принадлежащего к большинству и без партии НДИ, возглавляемой Авигдором Либерманом. Новое правительство должно получить поддержку большинства в Кнессете.

Источники "Ликуда" считают, что, даже если Либерман не войдет в правительство, он не будет активно голосовать против этой меры, говорится в сообщении "Едиот Ахронот". Между тем, глава партии Кулану Моше Кахлон, министр финансов уходящего в отставку правительства, пытается сохранить эту должность, несмотря на то, что его партия сокращается до четырех мест с десяти. Ко всему, он отказался завершить переговоры по коалиции.

Если Нетаниягу не сформирует коалицию к 28 мая, задание может быть поручено другому члену Кнессета. Если ни один из членов законодательного органа не сможет сформировать правительство, страна может столкнуться с новыми выборами.

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