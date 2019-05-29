Минздрав Израиля предупредил о вспышке опасного заболевания

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что несколько десятков учеников двенадцатого класса одной из школ в центральной части государства подверглись заражению эпидемическим паротитом после Дня независимости, несмотря на то, что все они ранее получили стандартные прививки против вируса, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

По данным ведомства, 20 учеников 12-го класса в средней школе в Маккабим-Реут подверглись опасному заболеванию после того, как на праздновании дня независимости Израиля пили из одних и тех же чашек.



Тем не менее, они перенесли незначительные симптомы, и ни один из них не был госпитализирован, отмечается в телевизионном сообщении.



В отчете отмечается, что вакцина от эпидемического паротита гарантирует только 90-процентную защиту, ввиду чего даже после вакцинации сохраняется незначительный риск подцепить заболевание.



Министерство объявило, что в среду в школе пройдет программа вакцинации среди всех учеников.



Как известно, эпидемический паротит, который в народе называют "свинкой", обычно сопровождается сильными головными болями, рвотой и лихорадкой.

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