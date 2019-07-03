Спикер парламента Израиля не смог отменить выборы в Кнессет

3 июля 2019 16:51 (UTC+04:00)

Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн признал, что ему не удалось заручиться достаточной поддержкой для отмены назначенных на сентябрь выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Переизбирать Кнессет второй раз за год израильтянам предстоит из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог по итогам их апрельского волеизъявления сформировать правящую коалицию и кабинет, который бы на нее опирался.

"В последние дни я работал над тем, чтобы добиться отмены этих ненужных выборов и сэкономить вам миллиарды. К сожалению, не все партии пошли на сотрудничество, и мы не можем отменить выборы", - написал Эдельштейн, обращаясь к согражданам в Twitter.

Ранее он говорил, что нашел юридическую схему, которая позволяла бы избежать повторного голосования, но требовала широкой политической поддержки, в том числе со стороны значительной части оппозиции.
После победы на апрельских выборах Нетаньяху пытался сформировать кабинет на основе право-религиозной коалиции, но не смог преодолеть разногласия между ультраортодоксами и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана.

В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции, соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета с назначением новых выборов на 17 сентября.

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