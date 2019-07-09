Поставки израильского газа в Египет начнутся в 2020 году

9 июля 2019 10:48 (UTC+04:00)

Израильская компания Delek Drilling заявила, что испытания подводного газопровода в Египет завершены, но коммерческие продажи все еще не начались, хотя первоначально они планировались к концу июня, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Delek и ее партнер Noble Energy (США) подписали в начале 2018 года соглашение об экспорте природного газа на 15 миллиардов долларов с израильских морских газовых месторождений Тамар и Левиафан для египетского потребителя.

Заместитель генерального директора Delek Drilling Йосси Гвура заявил агентству Reuters в начале июня, что надеется на начало продаж природного газа в Египет к концу месяца, но представители компании заявили, что экспорт на прошлой неделе еще не начался.

Delek Drilling надеется на коммерческие продажи газа в Египет после того, как под конец 2019 года начнется эксплуатация месторождения Левиафан, сообщает Reuters.

Delek и Noble договорились о покупке газопровода EMG между Ашкелоном в Израиле и Эль-Ариш в Египте для транспортировки газа. Теперь, когда техническая экспертиза трубопровода завершена, Delek планирует завершить сделку по EMG к 31 августа.

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