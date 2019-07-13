Rafael получила контракт на 100 миллионов долларов

13 июля 2019 10:17 (UTC+04:00)

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd. подписала контракт с индийским предприятием Kalyani Strategic Systems на сумму 100 миллионов долларов на изготовление и доставку тысячи комплектов ракет Barak-8 для индийской армии, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Совместный проект KRAS был создан с целью производства систем вооружения, необходимых для индийских сил обороны, а также для экспортного рынка.

Ожидается, что к 2023 году KRAS увеличит численность своих сотрудников до 300 технических экспертов.

Barak-8 является ракетой класса "земля-воздух", предназначенной для защиты от любых воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, противокорабельные ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также баллистические, крылатые ракеты и боевые самолеты.

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