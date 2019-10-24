Президент Израиля поручил лидеру "Кахоль-Лаван" сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование кабинета министров по итогам выборов 17 сентября лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван", бывшему начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганцу. Трансляцию церемонии из резиденции Ривлина в Иерусалиме вела израильская правительственная пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На консультациях с представителями парламентских фракций 54 депутата выступили за то, чтобы Ганцу было поручено сформировать кабинет. Сегодня я вручаю вам мандат на создание правительственной коалиции", - сказал Ривлин, обращаясь к Ганцу. "Стоящие перед нами вызовы обязывают нас к формированию правительства в предельно сжатые сроки. Не может быть оправданий для проведения третьих выборов", - добавил президент.

Таким образом, впервые с начала 2009 года возможность сформировать коалицию появляется у соперника действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ему перовому Ривлин поручил эту задачу еще 25 сентября, так как его поддержали 55 депутатов, но премьер вернул мандат 21 октября, не справившись с задачей. Нетаньяху остается действующим главой переходного правительства до момента формирования нового кабинета министров.

По результатам выборов 17 сентября "Кахоль-Лаван" Ганца получил 33 депутатских мандата, а партия "Ликуд" Нетаньяху - 32.

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