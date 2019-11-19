Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

19 ноября 2019 04:44 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявления госсекретаря США Майка Помпео по израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Глава правительства Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Глава правительства поблагодарил президента Трампа и сказал ему, что он исправил историческую ошибку, и кто-то должен был сказать простую правду, и он сделал так, как сделал с признанием Голан и переносом посольства в Иерусалим", - говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

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