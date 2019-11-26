Израильская армия засекла два ракетных пуска из сектора Газа

26 ноября 2019 23:43 (UTC+04:00)

Израильские военные засекли два ракетных пуска из сектора Газа, сообщила во вторник армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что система оповещения о возможном ракетном обстреле сработала в городе Сдерот и районе вокруг сектора Газа.

"Касательно сообщения о сиренах, два снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении армии.

Отмечается, что одна из ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

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