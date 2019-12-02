Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к санкциям США против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны наращивать давление на Иран и присоединиться к санкциям США в отношении Тегерана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страны Европы работают с тем, чтобы обойти санкции США против Ирана. Пришло время сменить курс. Пришло время наращивать давление на Иран, а не сокращать его. Пришло время присоединиться к США и ужесточать санкции в отношении Ирана", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия в воскресенье.

По мнению израильского премьера, "в то время, как Иран спешит обогатить уран для производства ядерного оружия, европейские страны спешат ублажить Иран еще большими уступками".

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