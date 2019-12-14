Все первые партии второго раунда Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью

14 декабря 2019 20:27 (UTC+04:00)

Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии второго раунда заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Остальные партии второго раунда также завершились вничью. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами играл против китайца Вэй И, Дмитрий Яковенко (Россия) - против Давида Навары (Чехия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - против Дмитрия Андрейкина (Россия).

Вторые партии второго раунда пройдут в воскресенье. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Призовой фонд одного этапа Гран-при составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир в Израиле завершится 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Все партии первого игрового дня этапа Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью
Израиль 11 декабря 23:14
Дин Лижэнь одержал победу в финале шахматного Гранд-тура
Европа 9 декабря 00:19
Азербайджан выиграл Армению и стал третьим в Европе (ФОТО)
Trend Life 2 ноября 19:29
У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
В мире 15 сентября 02:46
В Иерусалиме откроют огромное подземное кладбище
Израиль 30 августа 09:33
FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке
В мире 25 августа 02:55
Лента новостей
Не менее пяти поездов и 15 автобусов сожжены во время беспорядков в Индии
Другие страны 20:08
В Нигерии боевики "Боко харам" атаковали город и убили 15 человек
Другие страны 19:48
В США заявили о способе доставки человека в любую точку Земли за час
США 19:32
Пожар на крупном рынке в Баку (ВИДЕО)
Происшествия 19:15
В Гонконге полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта
Другие страны 19:07
В Пекине заявили, что торговое соглашение США и Китая не навредит интересам других стран
Китай 18:52
На Филиппинах пять человек погибли и 33 пострадали в ДТП с автобусом
Другие страны 18:29
"Армейские международные игры - 2020" пройдут в августе будущего года (ФОТО)
Политика 18:08
Иранская компания Арвандан увеличит добычу нефти
Энергетика 18:05