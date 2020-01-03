Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством генерала Сулеймани

3 января 2020 14:53 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой краткосрочный визит в Грецию в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters ссылаясь на источник в аппарате премьер-министра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Нетаньяху прервал свой визит в Грецию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани", - пояснил собеседник агентства.

Глава израильского правительства находился в Греции для участия в церемонии подписания межгосударственного соглашения между Грецией, Израилем и Кипром по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Тегеране проводится акция
Политика 14:58
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Израиль 1 января 23:06
Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к санкциям США против Ирана
Израиль 2 декабря 2019 08:10
Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"
Израиль 22 ноября 2019 00:25
Советник правительства Израиля озвучил обвинения против Нетаньяху
Израиль 21 ноября 2019 23:30
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Израиль 19 ноября 2019 04:44
Лента новостей
Хиллари Клинтон стала ректором североирландского Университета Квинс
В мире 15:27
Самолет рейса Баку - Москва вынужденно сел в Волгограде
Транспорт 15:26
Азербайджанский бизнес-тренер в ТОП-3 лучших авторов в России
Социум 14:59
В Тегеране проводится акция
Политика 14:58
Уровень инфляции в Грузии в 2019 году
Финансы 14:48
Азербайджанское предприятие обнародовало объемы производства и экспорта муки
Бизнес 14:44
Эрдоган ратифицировал законопроект, предусматривающий отправку военных в Ливию
Турция 14:26
Сотрудник турецкой авиакомпании признался в фальсификации данных о перелете Карлоса Гона
В мире 14:14
Филиал российской нефтяной компании продлил в Туркменистане тендер
Тендеры 14:10