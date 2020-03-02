В Израиле проходят третьи за 11 месяцев выборы в парламент

Сегодня в Израиле будут работать 10 840 участков для голосования. Большинство из них будет открыто с 7.00 до 22.00. В небольших городах голосование проходит с 8.00 до 20.00. В списках избирателей числятся около 6 453 255 человек, однако около полумиллиона израильтян, обладающих правом голоса, постоянно проживают за границей и в выборах не участвуют (за границей голосование за несколько дней до выборов было организовано только для дипломатических работников и представителей государственных компаний).