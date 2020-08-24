Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом
Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом. Об этом сообщила газета Maariv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, в воскресенье министр уведомила о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента. Как сообщает издание, в тот же день депутат Мики Леви попросил покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", имевших в недавнее время контакт с инфицированной главой министерства репатриации и интеграции.
В конце мая в Израиле возобновился рост числа случаев заражения коронавирусом. 6 июня зафиксировали 160 заразившихся, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более 2 тыс.
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