Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом

Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом. Об этом сообщила газета Maariv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в воскресенье министр уведомила о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента. Как сообщает издание, в тот же день депутат Мики Леви попросил покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", имевших в недавнее время контакт с инфицированной главой министерства репатриации и интеграции.

В конце мая в Израиле возобновился рост числа случаев заражения коронавирусом. 6 июня зафиксировали 160 заразившихся, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более 2 тыс.