Израиль и ОАЭ создадут совместный комитет для сотрудничества в сфере финансов

Израиль и ОАЭ договорились создать совместный комитет для сотрудничества в банковской и финансовой сферах. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующая договоренность была достигнута на встрече делегаций двух стран в Абу-Даби. По словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которого цитирует агентство, страны таким образом стремятся наладить "сотрудничество в сфере финансовых услуг и устранить барьеры для инвестиций", в том числе и совместных.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.