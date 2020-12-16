Нетаньяху сообщил, что первым в Израиле будет вакцинирован от коронавируса 19 декабря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обращаюсь к вам, находясь в изоляции, которая завершится в пятницу. В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса. Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым с тем, чтобы служить примером [гражданам Израиля] и убедить их вакцинироваться", - написал Нетаньяху в среду Twitter. С 13 декабря по 18 декабря он находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом. "К концу января миллионы вакцин будут поставлены в Израиль. Я много работал, чтобы привезти их (вакцины - прим. ТАСС), и прошу вас прививаться", - обратился премьер к гражданам еврейского государства.

Президент Израиля Реувен Ривлин будет привит от коронавируса 20 декабря в госпитале "Хадасса эйн-Керем" в Иерусалиме, сообщила в среду его пресс-служба. "Визит президента в госпиталь ознаменует начало процесса вакцинации медицинского персонала, он поблагодарит медиков за их выдающуюся работу во время борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении. Пресс-служба Минздрава еврейского государства сообщила в среду, что "в воскресенье, 20 декабря, начнется первый этап вакцинации", в ходе которого "вакцины будут доставлены в 10 больниц и медицинских центров для вакцинации медицинского персонала". "Вакцинация людей в возрасте от 60 лет и старше и находящихся в группах риска, как ожидается, начнется на следующей неделе", - добавили в министерстве.