Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 26 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,461% и составил 3,240 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,219 и составил 3,915 шекеля за €1.