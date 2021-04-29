Индийский штамм коронавируса в Израиле: Выявлены случаи заражения школьников

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет о выявлении пяти случаев заражения "индийским" штаммом коронавируса в израильских школах. Подобные случаи были зафиксированы в школах "Декель Вильнаи" и "Цемах а-Саде" в Маале-Адумим, "Швилим" в Пардес-Хане, "Кешет" в Ашдоде и "Йосеф" в Холоне, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В некоторых школах, где были выявлены подобные случаи, проводится массовое тестирование учащихся и преподавателей. В других заявляют, что узнали о происходящем из сообщений СМИ. В ряде случаев родители утверждают, что их ребенок заразился несколько недель назад и уже выздоровел. Минздрав по этому поводу дополнительных комментариев пока не дает.

По сведениям минздрава, по состоянию на 29 апреля, в Израиле выявлен 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса (включая тех, кто уже признан выздоровевшим). Проведенные эпидемиологические расследования позволяют предположить, что в 24 случаях заражение произошло заграницей (в 18 случаях – в Индии, в шести случаях – в других странах; 21 зараженный является иностранным гражданином), в 17 заражение произошло уже в Израиле.

Факт выявления случаев заражения "индийским" штаммом в школах крайне тревожен, так как карантинные меры в образовательных учреждениях в последнее время минимальны. Кроме того, несовершеннолетние не привиты от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне сообщала, что "индийский" штамм может быть устойчив к антителам (полученным после вакцинации существующими на сегодняшний день прививками или болезни COVID-19).

Минздрав Израиля отмечает, что четверо пациентов, зараженных "индийским" штаммом, были вакцинированы против коронавируса. Что подтверждает обоснованность опасений ВОЗ.