Полицейские Израиля силой выгнали палестинцев из мечети Аль-Акса

Сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила в понедельник вечером палестинская газета Alquds, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, израильские полицейские силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В результате столкновений есть раненые.

Всего в течение дня, по последним данным, в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев, сообщила палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан" со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Между тем, как уточняет радиостанция Saut Al-Aqsa, четверо арабов получили ранения в результате применения израильскими полицейскими резиновых пуль и слезоточивого газа близ КПП "Каландия" к северу от Иерусалима.

В то же время столкновения между сотрудниками израильских правоохранительных органов и палестинцами продолжаются и на Западном берегу реки Иордан. Так, по информации Saut Al-Aqsa, 10 арабов получили ранения в стычках в городе Хавара на юге провинции Наблус. Еще девять человек получили травмы в столкновениях с израильской полицией в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон.

Одни из наиболее ожесточенных столкновений продолжаются в городе Тулькарм, где, по информации Saut Al-Aqsa, семеро палестинцев были задержаны израильской полицией, одному молодому человеку потребовалась медицинская помощь.