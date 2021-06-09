В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары

Сильные пожары вспыхнули в среду в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом сообщила газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Возгорание возникло на горе Харуах в районе Иерусалимских холмов, а затем и на горе Эйтан в Иудейских горах.

Служба пожаротушения и спасения Израиля начала эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных в опасной зоне. В борьбе с огнем задействованы 29 бригад пожарных и 10 самолетов.

В окрестностях Иерусалима закрыты автодороги, включая магистраль, связывающую Иерусалим и Тель-Авив.