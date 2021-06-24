Премьер Израиля и президент Гондураса открыли посольство республики в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес официально открыли в четверг в Иерусалиме посольство республики в еврейском государстве. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня в канцелярии премьера в Иерусалиме встретился с президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом. После встречи лидеры открыли посольство Гондураса в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

Договоренность о переносе гондурасского дипломатического представительства из Тель-Авива в Иерусалим была достигнута в сентябре 2020 года между Эрнандесом и предыдущим израильским премьером Биньямином Нетаньяху.