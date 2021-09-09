Коронавирус в Израиле: Около 85 тысяч зараженных, 0,8% из них в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 9 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 8 сентября невозможно, так как в среду утром отчеты не публиковались, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1141110 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 84565 человек.

7262 заболевших COVID-19 умерли.

1049283 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 62370 тестов. В 5,44% случаев выявлялся коронавирус.

1120 заболевших в больницах, 165 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 673 (примерно 0,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 224 из них в критическом состоянии, 154 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных почти не менялось.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) снизился до 0,83.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 71% тяжелобольных старше 60 лет.

144454 детей в системе образования находятся в карантине. Из них у 41816 учеников выявлена коронавирусная инфекция. В карантине также находятся 3757 членов педагогического состава детских садов и школ. У 2279 из них выявлен коронавирус.