Израиль пожертвует вакцину AstraZeneca Украине и странам Африки

Министерства главы правительства, иностранных дел и здравоохранения Израиля приняли решение пожертвовать полтора миллиона доз вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Следует подчеркнуть, что речь идет не о вакцинах, срок годности которых истекает, а о вакцинах, которые должны были быть поставлены в страну в ближайшее время.

Пожертвование странам Африки будет произведено через международную программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, призванную ускорить поставку вакцин против коронавируса по всему миру.

Украина получит полмиллиона доз вакцины напрямую "в рамках укрепления отношений между странами".

Напомним, Израиль делает такое пожертвование иностранным государствам впервые.

Израиль закупил вакцины AstraZeneca для пациентов с аллергической реакцией на вакцины Pfizer и Moderna, а также для тех, кто не хочет прививаться вакциной, сделанной по технологии mRNA.