Первый серийный колесный бронетранспортер "Эйтан" сошел с конвейера в Израиле

Министерство обороны Израиля сообщило во вторник, что первый в истории новый колесный бронетранспортер "Эйтан" израильской разработки сошел с конвейера в рамках начавшегося серийного производства. Соответствующее заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В минувшие выходные Управление по танкам и БТР Министерства обороны запустило серийное производство начальной партии колесного БТР "Эйтан". Первый серийный БТР "Эйтан" сошел с конвейера во время торжественной церемонии на заводе "Меркава", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "разработка завершена, и "Эйтан" запущен в серийное производство".

БТР "Эйтан" прошел первые армейские испытания в январе 2017 года. Новая армейская машина приходит на смену уже устаревшему американскому гусеничному БТР M113. Восьмиколесный бронетранспортер предназначен для использования в условиях бездорожья, в пустыне и на пересеченной местности. Как отмечали ранее в Минобороны, новая машина "является передовым многоцелевым БТР".