У Средиземноморского побережья Израиля появились первые в этом сезоне медузы

Первые медузы достигли на этой неделе израильского побережья Средиземного моря. Данные портала мониторинга активности желеобразных морских существ Meduzot.co.il свидетельствуют о том, что медузы по состоянию на утро четверга встречаются в море у береговой линии от Ашкелона на юге Израиля до южных пригородов Тель-Авива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сезон медуз на Средиземноморском побережье еврейского государства обычно продолжается полтора месяца с первой декады июля по конец августа. По данным Национального института океанографических и лимнологических исследований, максимальная концентрация стрекающих морских существ за последние десятилетия в водах Средиземного моря у берегов Израиля регистрировалась в 2011 году.

Медузы в Восточном Средиземноморье появились во второй половине XIX века после того, как был прорыт и открыт для судоходства в 1869 году Суэцкий канал. По этой "искусственной реке" медузы начали проникать из Индийского океана и Красного моря в Средиземное, где у них нет естественных врагов.