Красный Крест заявил об обеспокоенности эскалацией в секторе Газа

Международный комитет Красного Креста в субботу заявил об обеспокоенности эскалацией в секторе Газа и призвал стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены эскалацией военных действий. Если данный виток насилия выйдет из-под контроля, это будет иметь тяжелые последствия для гражданского населения. Мы призываем все стороны соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву", - написала организация в Twitter.

Израильская армейская пресс-служба в пятницу днем сообщила, что военные начали поражать цели организации "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции, которая получила название "Рассвет". В ходе первой серии ударов, по оценкам израильских военных, были убиты порядка 15 радикалов, включая командира группировки в северной части сектора Газа. При второй волне ударов силы специального назначения и артиллерия Израиля поразили шесть военных целей "Исламского джихада", а также пусковую ракетную установку радикалов в палестинском анклаве.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для "оперативных целей". Начальник Генштаба армии еврейского государства Авив Кохави приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа, указала армейская пресс-служба.