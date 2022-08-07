Израиль поразил в Газе 139 целей "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля в рамках начатой в пятницу в секторе Газа операции "Рассвет" уже поразила 139 целей террористического движения "Исламский джихад". Такие цифры привела в воскресенье армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В армии отметили, что удары наносятся по военной инфраструктуре "Исламского джихада". В частности, в ходе операции уничтожаются склады с оружием, площадки для запуска ракет, укрепленные посты. Кроме того, был уничтожен туннель, использовавшийся террористами для проникновения на израильскую территорию.

"Исламский джихад" в свою очередь продолжает запускать ракеты в сторону израильской территории. С начала операции радикалы запустили в общей сложности 585 ракет, из них 470 перелетели на израильскую сторону, а 115 упали на территории палестинского анклава, указали в армии.

При этом примерно 185 ракет были перехвачены в небе над городами Израиля. Как отметил представитель армейской пресс-службы, эффективность работы системы противовоздушной обороны "Железный купол", обеспечивающей Израилю защиту от обстрелов из Газы, "в моменты пиковой нагрузки составляет 97%".

Армейская пресс-служба в пятницу днем сообщила, что военные начали поражать цели террористической группировки "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции "Рассвет". Премьер-министр еврейского государства Яир Лапид подчеркнул, что израильская армия будет действовать "столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу", исходящую от "Исламского джихада".