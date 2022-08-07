Израиль ведет переговоры о прекращении огня в Газе при посредничестве Египта

Израиль при посредничестве Египта ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа, где в пятницу израильская армия начала операцию против террористической организации "Исламский джихад". Об этом сообщила в воскресенье газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили изданию дипломатические источники, Израиль ведет переговоры о перемирии, которое ознаменовало бы собой завершение операции "Рассвет" в Газе. Израильские власти пока официально не комментируют данные сообщения.