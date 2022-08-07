Перемирие в секторе Газа начнется в 20:00 7 августа

Перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20:00 по местному времени в воскресенье, 7 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на палестинского чиновника.

Ранее агентство сообщало, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня, которое поступило со стороны Египта, выступающего в качестве посредника. Сайт телеканала Al-Hadath информировал, что власти Египта ведут переговоры с израильской и палестинской сторонами о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа.

Телеканал Al Jazeera уведомил, что Египет должен объявить о своем призыве к перемирию в 17:00 по местному времени. Согласно информации источников телеканала, договоренности о перемирии будут также включать в себя облегчение экономической блокады сектора Газа.

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило в воскресенье, что полностью поддерживает решение о прекращении огня и провело переговоры с гражданским руководством группировки "Исламский Джихад" по этому вопросу.

В пятницу Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. По данным медицинских источников, в результате израильских ударов погибли 32 и получили ранения 253 человека. В ответ за трое суток радикалы выпустили по израильской территории более 700 реактивных снарядов и ракет.