В Израиле из-за взрыва боеприпаса на военной базе погиб солдат

Один израильский военнослужащий погиб, еще трое солдат получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва боеприпаса на военной базе в центральной части Израиля. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Солдат Армии обороны Израиля погиб и еще трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", - говорится в заявлении.

Военная полиция начала расследование обстоятельств инцидента, выводы будут представлены в военную прокуратуру, добавили в пресс-службе.