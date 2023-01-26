Нетаньяху посетил совместные учения армий Израиля и США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с главой Минобороны страны Йоавом Галантом посетил в среду место проведения совместных израильско-американских военных учений. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, глава правительства и министр обороны наблюдали за ходом учений из командного центра ВВС Израиля. "Премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Галант смотрели из командного центра за учебными стрельбами ВВС Израиля и США. Кроме того, им доложили о ведущейся в рамках учений деятельности воздушных, сухопутных и морских сил, а также о совместных тренировках с военными США", - говорится в сообщении.

"Эти учения выражают непоколебимое стратегическое партнерство между Израилем и США и являются дополнительным шагом в укреплении израильской военной мощи. Израиль всегда будет защищать себя своими силами, но, конечно, приветствует углубление сотрудничества с нашим ближайшим союзником", - сказал в ходе визита Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.