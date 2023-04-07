Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили ракеты

Вторая за ночь ракетная атака совершена из палестинского сектора Газа по прилегающим к нему израильским населенным пунктам. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, несколько ракет было выпущено с территории сектора Газа в направлении еврейских поселений, расположенных у границы с палестинским анклавом.

Некоторое время назад израильская авиация начала наносить удары с воздуха по северным и центральным районам анклава. Израильские самолеты атаковали объекты палестинского движения ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор. В центральной части Газы ВВС Израиля атаковали позиции группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС - прим. ТАСС). Взрывы произошли близ административного центра сектора - города Газа, а также в районе Бейт-Ханун на севере анклава.