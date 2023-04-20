В Израиле впервые в мире изготовили искусственное мясо рыбы с помощью 3D-принтера

Израильская компания Stakeholder Foods, специализирующаяся на изготовлении искусственного мяса в лабораторных условиях, впервые в мире создала аналог мяса рыбы с помощью технологии 3D-печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду посетил производственную площадку компании в городе Реховот и попробовал инновационный продукт, сообщила канцелярия главы правительства.

По ее информации, Stakeholder Foods производит настоящие мясные продукты в лабораторных условиях без забоя животных. "Сегодня компания впервые в мире начала использовать 3D-принтер для производства рыбы. Премьер-министр попробовал произведенные в лабораторных условиях рыбу и мясо и осмотрел различные принтеры", - говорится в сообщении.

В ходе визита на производство Нетаньяху подчеркнул, что "происходит всемирная революция в производстве продуктов питания человеком и Израиль - мировой лидер в исследованиях и бизнесе в области альтернативного белка", отметили в канцелярии. Премьер-министр сообщил, что правительство Израиля работает над тем, чтобы помочь компаниям продвигаться вперед, сохранять и развивать технологическое лидерство. "Сегодня мы ели рыбу, произведенную без рыбы, мясо, произведенное без коров. Это революция. Израиль является мировым лидером в области альтернативных белков, и мы позаботимся о том, чтобы он продолжал лидировать. Скоро будут новые разрешения [на производство подобных продуктов] и новые высоты, которые изменят мир", - заявил Нетаньяху.