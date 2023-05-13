В Израиле сообщили о троих пострадавших после обстрела из Газы

Три человека пострадали на израильской территории в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа, двое из пострадавших оказались жителями палестинского анклава, работавшими в Израиле. Об этом сообщила в субботу армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время последнего залпа ракет, нацеленного на невинных израильских мирных жителей в районе, прилегающем к сектору Газа, одна из ракет взорвалась на открытой местности в районе рядом с мошавом (сельскохозяйственная община) Шокеда. В ходе первоначального расследования обнаружилось, что двое из трех пострадавших лиц - жители Газы, имеющие разрешения на работу в Израиле", - говорится в сообщении.

Все трое пострадавших эвакуированы израильскими медиками, им будет оказана медицинская помощь на территории Израиля, добавили военные.