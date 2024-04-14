В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана

БАКУ /Trend/ - По результатам оперативного совещания с военным руководством министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна успешно отразила основную часть атаки со стороны Ирана, однако подчеркнул, что кампания еще не завершена, и призвал израильтян сохранять повышенную бдительность, передает Trend.

"Совместными усилиями с Соединенными Штатами и другими союзниками мы смогли защитить территорию Израиля. Несмотря на незначительный ущерб, который был причинен, это результат впечатляющих действий Армии обороны Израиля. Однако кампания еще не завершена, и мы должны оставаться бдительными, строго следуя указаниям Армии обороны Израиля. Мы должны быть готовы к любым возможным сценариям. Вместе с тем мы предотвратили самую значительную волну атаки и сделали это успешно", - отметил министр.

Отметим, что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.