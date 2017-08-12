Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны

12 августа 2017 21:32 (UTC+04:00)

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле являются прямой угрозой суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении венесуэльского правительства, которое зачитал министр иностранных дел Хорхе Ареаса в эфире телеканала Venezolana de Television, передает ТАСС.

"Милитаристские заявления Дональда Трампа, которые явно являются частью систематической агрессии администрации США в отношении Венесуэлы, представляют собой прямую угрозу миру, стабильности, независимости, территориальному единству, суверенитету и праву на самоопределение Боливарианской Республики", - сказал он.

По мнению венесуэльских властей, при помощи угроз США "пытаются втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт", который подорвет стабильность в регионе.

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что не исключает вероятность урегулирования кризиса в Венесуэле военным путем.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп призвал не допустить насилия на фоне акции в Виргинии
Россия 22:06
Американский истребитель совершил жесткую посадку в аэропорту Бахрейна
США 17:35
Президент США предпочитает дипломатическое решение проблемы КНДР - Тиллерсон
США 05:13
Трамп рассматривает возможность проведения военной операции в Венесуэле
США 03:22
США опровергли данные о гибели мирных жителей при авиаударе в Афганистане
США 02:07
КНДР "по-настоящему" пожалеет, если продолжит угрожать США - Трамп
США 00:42
Белый дом допустил закрытие российского генконсульства в США
США 11 августа 23:40
Коалиция США использовала временные базы в Ираке для операций против ИГ
США 11 августа 22:02
Турция надеется, что удастся избежать войны между США и КНДР- президент
Турция 11 августа 16:18
Учредительное собрание Венесуэлы утвердило Мадуро в качестве президента
В мире 11 августа 13:07
Сенаторы США призвали Трампа не блокировать поставки нефти из Венесуэлы
Другие страны 11 августа 06:34
Трамп поблагодарил Путина за сокращение дипмиссии в России
США 11 августа 01:40
В Венесуэле кибератака оставила без связи семь миллионов человек
Другие страны 11 августа 00:19
Два ключевых сотрудника аппарата постпреда США при ООН подали в отставку
В мире 10 августа 16:51
Лидеру КНДР через несколько дней представят план атаки на базу США
США 10 августа 03:16
США расширили санкционные списки по Венесуэле, включив туда брата Уго Чавеса
США 10 августа 02:13
Ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либо - Трамп
США 9 августа 16:11
Иран в отношениях с США пытается сделать хорошую мину при плохой игре
Ядерная программа 9 августа 12:54