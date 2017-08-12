Власти Венесуэлы назвали заявления Трампа прямой угрозой суверенитету страны

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле являются прямой угрозой суверенитету республики. Об этом говорится в заявлении венесуэльского правительства, которое зачитал министр иностранных дел Хорхе Ареаса в эфире телеканала Venezolana de Television, передает ТАСС.

"Милитаристские заявления Дональда Трампа, которые явно являются частью систематической агрессии администрации США в отношении Венесуэлы, представляют собой прямую угрозу миру, стабильности, независимости, территориальному единству, суверенитету и праву на самоопределение Боливарианской Республики", - сказал он.

По мнению венесуэльских властей, при помощи угроз США "пытаются втянуть Латинскую Америку и страны Карибского бассейна в конфликт", который подорвет стабильность в регионе.

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что не исключает вероятность урегулирования кризиса в Венесуэле военным путем.