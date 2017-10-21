69 человек погибли при атаке на две мечети в Афганистане - СМИ

21 октября 2017 01:54 (UTC+04:00)

До 69 человек увеличилось число жертв взрывов, устроенных в пятницу вечером в двух мечетях в разных районах Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Pajhwok.

По его данным, более 100 человек пострадали. Во время вечерней молитвы прогремели взрывы в Кабуле и Чагчаране, административном центре провинции Гор в центральной части страны.

В столице атаке террористов подверглась мечеть Имама Замана. Смертник вошел в молельный дом и взорвал себя, когда люди собрались там на молитву. По данным МВД страны, погибли 39 человек, в том числе женщины и дети. Месяц назад эта мечеть уже становилась объектом нападения, тогда погибли 28 человек.

Второй взрыв прогремел в мечети в провинции Гор. По последним данным, там погибли 30 человек, в том числе руководитель сил народного ополчения региона Фазуль Ахад Хан. В МВД подтвердили, что там так же действовал смертник.

Афганский президент Ашраф Гани выступил с резким осуждением атак в мечетях.
Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна группировка, отмечает агентство.

Azernews Newspaper
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