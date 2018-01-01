Президент Венесуэлы объявил об увеличении минимальной зарплаты на 40% с начала года

Правительство Венесуэлы приняло решение увеличить с первого января размер минимальной заработной платы на 40 процентов. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Николас Мадуро, передает ТАСС.

"Я объявляю об увеличении на 40 процентов минимальной зарплаты по всей стране", - сказал он в ходе новогоднего обращения, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television. По словам президента, таким образом минимальная зарплата вырастет со 177,5 тыс. боливаров до 248,5 тыс. Согласно установленному государством курсу, 10 боливаров равны $100, однако на черном рынке за один доллар предлагают уже более $110 тыс. боливаров.

В своем обращении Мадуро отметил, что 2017 год "был одним из самых сложных для Боливарианской революции". "В 2017 году, когда началось восстановление экономики <...>, ужесточились атаки на нашу валюту и участились случаи саботажа, направленные против нефтяной промышленности", - сказал он. В то же время президент заявил, что несмотря на трудности, Венесуэле удалось добиться "социального мира и политической стабильности".

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис. На этом фоне в течение прошлого года власти пять раз повышали минимальную зарплату.

Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что по итогам 2017 года рост потребительских цен в Венесуэле составит 652,7 процента, а в 2018-м - уже 2349,3 процента. В 2016 году инфляция достигла 254,4 прцоента, а ВВП сократился на 16,5 процента.

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