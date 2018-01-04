На казахстанских интернет-ресурсах обнаружили вирусы-"майнеры"

4 января 2018 19:04 (UTC+04:00)

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности предпринимает меры по защите казахстанского сегмента интернета от вируса-"майнера", сообщила пресс-служба ведомства, передает агентство "Интерфакс".

Ранее некоторые казахстанские СМИ сообщили об обнаружении вирусов-"майнеров" на интернет-ресурсах balans.kz, kodeks.kz и urist.kz.

"Майнер" представляет собой вредоносный скрипт, который запускается при открытии пользователем страницы сайта. В результате запускается центральное процессорное устройство (ЦПУ) машины, которое, в свою очередь, запускает процесс добычи криптовалюты Monero, что приводит к высокой загруженности пользовательского компьютера. При этом злоумышленник получает криптовалюту за счет ресурсов атакованной машины, пояснили в пресс-службе.

"Чтобы обезопасить себя от возможных последствий всем пользователям, посещавшим этот сайт, рекомендуется проверить свои компьютеры антивирусными средствами, в случае, если с сайта скачивались какие-либо материалы, перед открытием рекомендуется провести их проверку дополнительно. Для того чтобы обезопасить себя от "майнеров", пользователям рекомендуется пользоваться соответствующими расширениями для браузеров, блокирующими такие вредоносные скрипты", - указывается в сообщении.

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