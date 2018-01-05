На Багамах мальчику чудом удалось спастись от четырех акул (ВИДЕО)

На Багамских островах мальчику удалось избежать нападения сразу 4 акул благодаря тому, что приготовившихся к атаке животных заметил оператор дрона, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.



Видеозапись, сделанная владельцем дрона Артемом Ткаченко, опубликована на YouTube. На ролике видно, как ребенок, не подозревая об опасности, бежит в воду и плывет прямо навстречу четырем хищницам. Акулы за несколько секунд оказались на расстоянии всего нескольких метров около мальчика.

Всю серьезность положения оценил оператор, снимавший в это время красоты местного пляжа. Он тут же окликнул купавшегося, благодаря чему мальчику в последний момент удалось выбежать на берег.

"Слава богу, он услышал меня", - приводит издание слова Ткаченко.

По информации Daily Mail, мальчик не пострадал.

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